مصحح-الخام الأمريكي يغلق منخفضا أربعة بالمئة

نيويورك 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أربعة بالمئة اليوم الأربعاء إذ عززت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وأوروبا المخاوف بشأن تباطؤ النمو بالرغم من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع الدولار بفعل بيانات أخرى مشجعة.