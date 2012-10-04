خام برنت يرتفع دولارا بفعل توترات سياسية

لندن 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي أكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس حيث أثارت توترات جديدة بين سوريا وتركيا مخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.