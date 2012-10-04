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خام برنت يرتفع دولارا بفعل توترات سياسية

Thu Oct 4, 2012 10:32am GMT
 
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لندن 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي أكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس حيث أثارت توترات جديدة بين سوريا وتركيا مخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وقصفت المدفعية التركية أهدافا بالقرب من بلدة تل أبيض الحدودية السورية لليوم الثاني اليوم الخميس بعد إطلاق قذيفة مورتر من المنطقة أسفرت عن مقتل مواطنين أتراك.

وبحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش سجل خام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 109.41 دولار للبرميل مرتفعا 1.24 دولار.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 