مصحح-البرلمان الإيراني يبحث وقف خطة إصلاح الدعم

(لتوضيح أن البرلمان سيدرس وقف الاصلاحات ولم يوقفها بالفعل)

دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفادت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان الإيراني صوت اليوم الأحد بالموافقة على بحث تعليق خطط لمزيد من اصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تهاوي الريال.

واصلاح الدعم محور أساسي للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد ولذلك يمثل تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس في وقت يواجه فيه سخطا شعبيا متزايدا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال.

وقالت وكالة انباء العمال الايرانية إن 179 من 240 نائبا صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من اصلاح الدعم. ولم تقل الوكالة متى سيصدر القرار.