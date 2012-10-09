مسؤول: ارتفاع صادرات نفط العراق فوق 2.8 مليون ب/ي في أكتوبر
لندن 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول رفيع بقطاع النفط العراقي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع ارتفاع صادرات البلاد من الخام فوق 2.8 مليون برميل يوميا هذا الشهر مسجلة أعلى مستوياتها في عقود مع صعود الشحنات من الشمال والجنوب.
وبلغت الصادرات 2.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول وهو بالفعل أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.
وأبلغ المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه رويترز "أنا على ثقة من أنه إذا سار كل شيء على ما يرام فإن الصادرات ستزيد إلى 2.8 مليون برميل يوميا على الأقل." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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