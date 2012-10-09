الخام الأمريكي يغلق مرتفعا 3% بفعل توترات في الشرق الأوسط

نيويورك 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من ثلاثة في المئة اليوم الثلاثاء ليتوقف هبوط استمر جلستين في ظل احتمالات لانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب تصاعد التوترات هناك.