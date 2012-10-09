خام برنت يرتفع أكثر من 2% عند التسوية بسبب توترات في الشرق الأوسط

نيويورك 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت أكثر من اثنين في المئة اليوم الثلاثاء بسبب خطر انقطاع إمدادات النفط في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد خام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 2.68 دولار أو 2.40 في المئة ليبلغ عند التسوية 114.50 دولار للبرميل بعدما تم تداوله في نطاق بين 111.97 دولار و114.72 دولار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)