أوبك تتوقع استمرار وفرة المعروض النفطي في 2013

لندن 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قلصت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وقالت إنها تتوقع استمرار وفرة المعروض في العام القادم حتى بعد تراجع الإمدادات في سبتمبر أيلول.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بواقع 30 ألف برميل يوميا إلى 780 ألف برميل يوميا وقالت إن مخاطر تراجع الأسعار مازالت الأرجح.

وفي تأكيد لرسالتها بأن المعروض وفير قالت أوبك إن توقعات الطلب على النفط هذا العام تراجعت مرارا في حين ضخت الدول غير الأعضاء في المنظمة إمدادات جيدة.

وقال التقرير الصادر من مقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا "من غير المتوقع أن يتغير الاتجاه العام في السنة القادمة حيث مازالت الأسواق تتسم بارتفاع كميات المعروض من الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية."