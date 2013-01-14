مقدمة 1-بنك الدوحة ينوي زيادة رأسماله 50% على مرحلتين

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دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - يخطط بنك الدوحة خامس أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية لزيادة رأسماله 50 بالمئة إذ يعتزم جمع 25 بالمئة من خلال إصدار محلي لحقوق الأفضلية والباقي من إصدار شهادات إيداع دولية في لندن.

وتقل مستويات رأس المال لدى بنك الدوحة عما لدى نظرائه القطريين ومن المتوقع أن يستخدم حصيلة إصدار الأسهم أساسا لتغطية هذا النقص. وقال البنك في بيان إلى البورصة اليوم الإثنين إن مجلس الإدارة يسعى لنيل موافقة المساهمين على زيادة رأس المال.

ويعتزم بنك الدوحة - المملوك جزئيا لصندوق الثروة السيادية القطري - زيادة رأس المال 25 بالمئة من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهمين الحاليين بسعر 30 ريالا للسهم أي بخصم من سعر السهم في السوق حاليا وهو 54 ريالا.

وقال البنك إنه سيجمع 25 بالمئة أخرى من خلال إصدار شهادات إيداع دولية في المرحلة الثانية من خطة زيادة رأس المال.

وتمثل شهادة الإيداع الدولية حصة من الأسهم في شركة وتصدرها عادة شركات في أسواق ناشئة لتتيح للمستثمرين الأجانب شراء السهم بسهولة.

وفي أكتوبر تشرين الأول قالت مصادر لرويترز إن البنك يدرس بيع أسهم في لندن في إطار خطة لزيادة رأس المال بما يصل إلى 1.6 مليار دولار في 2013.

وفي ذلك الوقت قال ياب ماير المحلل لدى أرقام كابيتال إن قاعدة رأسمال بنك الدوحة محدودة جدا.

وكتب ماير في مذكرة بحثية إن إصدار حقوق بخصم 30 بالمئة سيساعد على جمع 4.1 مليار ريال (1.13 مليار دولار). وأضاف أنه بدون زيادة رأس المال ستنخفض نسبة رأس المال الأساسي إلى 9.6 بالمئة بنهاية 2013.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية نحو 17 بالمئة في بنك الدوحة بحسب التقرير السنوي للبنك لعام 2011.