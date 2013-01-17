عطلة في البورصة الأردنية الأحد المقبل

عمان 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت البورصة الأردنية اليوم الخميس تعطيل أعمالها يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 21 يناير كانون الثاني 2013.