بورصة دبي ترتفع لأعلى مستوى في عامين وتباين الأسواق الأخرى

من نادية سليم

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت بورصة دبي لأعلى مستوى لها في عامين اليوم الخميس مع تحويل مستثمرين أموالا إلى الأسهم التي تخلفت عن موجة صعود بداية العام بينما أغلقت بورصات أخرى في المنطقة على تباين.

وفي دبي قفز سهم دريك اند سكل للمقاولات 5.6 بالمئة وسهم أرابتك القابضة للبناء 4.2 بالمئة. وصعد سهم سوق دبي المالي ستة بالمئة.

وقال مهاب ماهر من مينا كورب "التدفقات المحلية تذهب إلى الأسهم التي لم تلحق بموجة الصعود بالسوق الأسبوع الماضي مثل دريك اند سكل."

وأضاف "مشتريات الأجانب تقدم دعما أيضا. من المرجح أن تكون هذه المكاسب قصيرة الأمد."

وارتفع سهم بنك الامارات دبي الوطني 1.5 في المئة مسجلا أعلى مستوى له في 11 شهرا. ويجري تداول سهم البنك بمضاعف قيمة دفترية قدره 0.53 بينما تتداول أسهم البنوك الكبرى الأخرى في الإمارات العربية المتحدة بمضاعف فوق 1.0 وفقا لحسابات رويترز.

ويقول متعاملون إن هذا يمثل إشارة للمستثمرين لشراء أسهم الإمارات دبي الوطني.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.9 بالمئة إلى 1775 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 ولتبلغ مكاسبه 9.4 بالمئة في يناير كانون الثاني حتى الآن.