الرئيس التنفيذي: جيه.بي مورجان سيرتب بيع أسهم بنك الدوحة

الدوحة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة اليوم الأحد إن جيه.بي مورجان سيكون المرتب الرئيسي لبيع أسهم في البنك القطري.

كان بنك الدوحة أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري خططه لزيادة رأسماله 50 بالمئة وسيجري جمع نصف المبلغ من خلال اصدار حقوق محلي والباقي من بيع أسهم في لندن.

وقال راجافان سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية "هذه صفقة مركبة. بالنسبة لاصدار الحقوق لدينا الدراية (لترتيبه). جمع رأس المال جانب آخر والمرتب الرئيسي سيكون جيه.بي مورجان."

ويعتزم البنك المملوك جزئيا لصندوق الثروة السيادية القطري رفع رأسماله 25 بالمئة باصدار أسهم جديدة للمساهمين القائمين بسعر 30 ريالا للسهم بخصم عن سعر السوق البالغ 54 ريالا.