ارتفاع سهم صروح الاماراتية بفضل اتفاق اندماج وتراجع اغلب اسواق المنطقة

من نادية سليم

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - صعد سهم صروح العقارية في بورصة أبوظبي لأعلى مستوى في 25 شهرا اليوم الاثنين بعدما توصلت الشركة لاتفاق اندماج طال انتظاره مع الدار العقارية لكن اغلب بورصات المنطقة تراجعت.

وبلغت أحجام تداول كل من صروح والدار اكبر شركتين للتطوير العقاري في ابوظبي مستويات قياسية مرتفعة. وزاد سعر كل من السهمين بأكثر من الضعف في العام الماضي توقعا للاندماج وفي حين بدت شروط الاتفاق ايجابية لمستثمري صروح فقد ادت الى عملية بيع مكثفة لجني الارباح في الدار.

وقفز سهم صروح 4.3 بالمئة ليغلق عند 1.70 درهم مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2010. وسجلت أسهم الشركة 1.87 درهم في مستهل التداول. وانخفض سهم الدار 9.8 بالمئة.

وقالت الشركتان في بيان اليوم الإثنين إن مساهمي صروح سيحصلون على 1.288 سهم في الدار مقابل كل سهم في صروح التي سيلغى قيدها بالبورصة فور اتمام الاندماج الذي مازال يتطلب موافقة المساهمين.

وقال أكبر نقوي مدير محفظة صندوق التحوط لدى الماسة كابيتال "الاعلان الرسمي يبرز نسبة على الورق تصب في مصلحة مساهمي صروح والتقييم يتماشى بوضوح مع جودة أصول كل من الشركتين."

وقال علي أدو مدير المحفظة في المستثمر الوطني "يحصل مساهمو صروح على حافز للاحتفاظ بمزيد من الأسهم في الشركة الجديدة بينما سيجري خفض حصة مساهمي الدار."

وقالت ان.بي.كيه كابيتال في مذكرة بحثية إنه بناء على إغلاق أمس الأحد فإن الصفقة تقيم صروح عند 2.10 درهم للسهم.