مصادر: اتصالات قطر بصدد اقتراض مليار دولار

من ديفيد فرينش

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز اليوم الثلاثاء أن اتصالات قطر (كيوتل) تقترب من الحصول على قرض بمليار دولار سيساعدها على تمويل الأنشطة العامة للشركة.

وقالت المصادر الثلاثة مشترطة عدم نشر الأسماء إن الاتفاق مدته أربع سنوات وهو في مرحلة إعداد الوثائق وسيوقع فور استكمال تلك العملية من قبل البنوك.

وقامت كيوتل المملوكة للدولة وهي أكبر شركة اتصالات قطرية بعمليات استحواذ في الأشهر الأخيرة رفعت حصصها في وحدات مستفيدة من المركز المالي القوي للبلد الخليجي الغني بالغاز في وقت تحجم فيه شركات الاتصالات الكبيرة الأخرى عن إبرام صفقات.

وقال أحد المصادر إن الجميع معجبون بنموذج أعمال كيوتل مضيفا "كما أنهم لم يكونوا يحاولون جمع سيولة كبيرة لذا لاقت الصفقة رواجا كبيرا."

وأحجمت كيوتل عن التعليق.

وتعهد أكثر من عشرة بنوك بالمساهمة في القرض رغم السعر شديد الانخفاض. وقال مصدران إنه تردد أن الهامش أقل من 100 نقطة أساس.

كانت خدمة رويترز لتسعير القروض قالت في نوفمبر تشرين الثاني إن كيوتل فاتحت بنوكا بشأن تدبير التسهيل الذي يعد أول قرض مجمع لها منذ مايو أيار 2010.

ورفعت كيوتل حصتها في آسيا سيل العراقية وفي وطنية الكويتية في 2012 واشترت 15 بالمئة إضافية في تونيزيانا التونسية مطلع العام الحالي.