كيوتل تضيف شريحة 30 عاما إلى إصدار سندات وتستهدف مليار دولار

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البنوك المرتبة لإصدار سندات إن اتصالات قطر (كيوتل) ستصدر سندات على شريحتين بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار دولار اليوم الأربعاء.

وأضافت شركة الاتصالات المملوكة للدولة بحصة أغلبية شريحة لأجل 30 عاما إلى إصدار لأجل 15 عاما أعلن عنه في وقت سابق اليوم.

ولن يتجاوز حجم الشريحتين معا المليار دولار. وصدر سعر استرشادي جديد لشريحة الخمسة عشر عاما عند 230 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بما يقل 20 نقطة أساس عن السعر السابق.