بورصة قطر ترتفع لأعلى مستوى في 10 أيام وتباين أسواق الخليج

من نادية سليم

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفزت بورصة قطر إلي أعلى مستوى في عشرة أيام اليوم الأربعاء بدعم من الباحثين عن توزيعات الأرباح بينما صعدت بورصتا الامارات أيضا في تعاملات ضعيفة قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في معظم الأسواق.

وزاد مؤشر البورصة القطرية 0.3 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 13 يناير كانون الثاني.

وصعد سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 4 بالمئة إلى أعلى مستوى في 11 شهرا بعدما أوصى البنك بتوزيعات نقدية بنسبة 35 بالمئة أي بواقع 3.5 ريال للسهم. وارتفع صافي ربح البنك أربعة بالمئة للعام بأكمله إلى 679 مليون ريال.

وقال جوليان بروس مدير مبيعات المؤسسات في المجموعة المالية-هيرميس بدبي "مازال المستثمرون المحليون يهيمنون على السوق القطرية ونتائج الشركات تتماشى إلى حد كبير مع التوقعات .. مستوى الشفافية جيد للغاية."

وأضاف قائلا "ترتبط حركات الأسهم في العادة مع توزيعات الأرباح أكثر من ارتباطها بالنتائج."

وارتفعت أسهم بنوك أخرى أيضا مع صعود سهمي مصرف الريان والبنك التجاري القطري 0.6 و0.5 بالمئة على الترتيب.

وصعد سهم اتصالات قطر (كيوتل) 0.8 بالمئة لتبلغ مكاسبه 5.8 بالمئة منذ بداية يناير. وتعتزم الشركة إصدار شريحتين من السندات بقيمة مليار دولار كحد أقصى اليوم الأربعاء حسبما قالت البنوك التي تتولى ترتيب عملية الاصدار.