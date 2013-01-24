سهم صناعات قطر يتصدر الخاسرين مع هبوط مؤشر بورصة الدوحة

0639 جمت - تصدر سهم شركة صناعات قطر قائمة الخاسرين مع تراجع مؤشر بورصة الدوحة في بداية ضعيفة لجلسة تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض سهم صناعات قطر بنسبة 0.4 بالمئة. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تسجل شركة الكيماويات والصلب والأسمدة العملاقة زيادة 45 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي.

وفقد سهم بنك قطر الوطني 0.07 بالمئة. وقال البنك أكبر المؤسسات المدرجة في بورصة الدوحة أمس الأربعاء إنه اتفق على شراء حصة إضافية نسبتها 49.96 بالمئة في البنك التونسي القطري لتصل حصته إلى 99.96 بالمئة وينتظر موافقة الجهات التنظيمية.

وهبط سهم اتصالات قطر (كيوتل) أيضا بنسبة 0.09 بالمئة. ومن المقرر أن تبيع شركة آسياسيل العراقية التابعة لاتصالات قطر حصة من أسهمها قيمتها 1.35 مليار دولار في اكتتاب عام حسبما قال مدير الاكتتاب الوحيد في الصفقة.

ولا يتوقع أن تطرح اتصالات قطر أيا من أسهمها في الاكتتاب العام وستستخدمه على الأرجح في رفع حصتها إلى 60 بالمئة وفقا للمتفق عليه في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة إلى 8641 نقطة. وشهد المؤشر تقلبا في عام 2013 حيث ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير كانون الثاني 2012 قبل أن ينخفض مجددا. وزاد المؤشر حتى الآن بنسبة 3.4 بالمئة منذ بداية العام.