مساهمو قطر للتأمين يوافقون على إصدار حقوق وبيع حصة

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت قطر للتأمين اليوم الاثنين إن مساهميها وافقوا على خطط لإصدار حقوق بقيمة 963.2 مليون ريال (264.6 مليون دولار) وبيع حصة 20 بالمئة إلى صندوق الثروة السيادية شركة قطر القابضة.

وقال إشعار للبورصة إن الشركة ستبيع 21.4 مليون سهم جديد إلى المساهمين الحاليين بسعر 45 ريالا للسهم.

وشأن معظم إصدارات الحقوق في البلد العربي الخليجي فإن السعر المقترح أقل بكثير من سعر السوق. وأغلقت أسهم قطر للتأمين عند 71.6 ريال للسهم أمس الأحد.

وتحق المشاركة في زيادة رأس المال المزمعة - والتي مازالت تتطلب موافقة الجهات التنظيمية - لحملة السهم في 14 فبراير شباط وستجري العملية فور الانتهاء من إصدار أسهم مجانية.

ووافق المساهمون في اجتماعهم أمس الأحد على إصدار أسهم مجانية على أساس سهم واحد جديد لكل خمسة أسهم في حوزة المستثمرين.

وأيدوا أيضا خطة لبيع أسهم جديدة بقيمة 488.6 مليون ريال إلى قطر القابضة وهي الخطوة التي وافق عليها مجلس إدارة شركة التأمين في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الشركة في ذلك الحين إن وجود قطر القابضة كشريك استراتيجي سيعزز مركزها المالي ويساعدها على منافسة شركات التأمين الرئيسية.

وتفيد بيانات لتومسون رويترز أن الحكومة القطرية هي بالفعل أكبر مساهم في قطر للتأمين بحصة نسبتها 12 بالمئة.