مقدمة 1-بنك مسقط يحصل على استثمار بقيمة 195 مليون دولار من التمويل الدولية

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دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - أعلن بنك مسقط اليوم الأربعاء أنه وافق على استثمار مؤسسة التمويل الدولية 75.1 مليون ريال (195.1 مليون دولار) في أسهمه وهي خطوة ستعزز رأسمال أكبر بنك في سلطنة عمان.

وقال بيان لسوق مسقط للأوراق المالية إن المؤسسة التابعة للبنك الدولي ستشتري أسهما في البنك من خلال إصدار خاص سيشكل 5.28 بالمئة من رأسمال بنك مسقط بعد اتمام الصفقة.

وأضاف البيان أن المؤسسة ستشتري بسعر 0.66 ريال للسهم بعلاوة 5.8 بالمئة على سعر إغلاق أمس الثلاثاء. وارتفع سهم بنك مسقط 1.6 بالمئة الساعة 0805 بتوقيت جرينتش اليوم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار في رأسمال بنك مسقط حيث وقع الطرفان في ديسمبر كانون الأول 2011 قرضا ثانويا بقيمة 170 مليون دولار جرى استخدامه لتعزيز رأسمال البنك وتوفير تمويل بالدولار لاقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتطلب الاتفاق الأحدث موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين الحاليين في البنك. وقال البيان إن من المنتظر اتمام الصفقة في منتصف مايو أيار حال الحصول على تلك الموافقات.

كان بنك مسقط قال الأسبوع الماضي إنه اقترب من اتفاق مع مؤسسة دولية كبيرة بشأن اصدار خاص للأسهم.

وجمع البنك أيضا 96.7 مليون ريال من المساهمين الحاليين في يوليو تموز لتمويل انشطة التمويل الإسلامي من خلال اصدار حقوق تجاوز فيه الطلب المعروض.

وقال مدير العمليات المصرفية بالبنك في تصريحات نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري إن بنك مسقط يتوقع نمو الائتمان 14-15 بالمئة هذا العام بفعل زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة أجور المواطنين.