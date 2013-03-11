البنك الأهلي الأردني يوصي بتوزيع 10% كأسهم مجانية عن 2012

عمان 11 مارس آذار (رويترز) - قال البنك الأهلي الأردني أحد أكبر البنوك في البلاد اليوم الإثنين إن مجلس الإدارة أوصى الهيئة العامة بتوزيع عشرة بالمئة كأسهم مجانية على المساهمين عن 2012.

وأضاف البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن مجلس الإدارة سيناقش هذه النسبة في اجتماع الهيئة العامة المقبل لكن لم يحدد موعد الاجتماع.

وللبنك حضور في لبنان والأراضي الفلسطينية وقبرص وأعلن الشهر الماضي عن نمو صافي أرباح 2012 نحو 9.5 بالمئة إلى 25.4 مليون دينار.