مقدمة 2-التجاري القطري يشتري 71% في بنك الترناتف التركي

(لإضافة تصريح لرئيس التجاري القطري وسعر السهم)

اسطنبول/دبي 18 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الترناتف التركي اليوم الإثنين إن البنك التجاري القطري إتفق على شراء حصة فيه تبلغ 70.84 في المئة وهو ما يؤكد سعي البنك القطري للتوسع في أسرع اقتصادات أوروبا نموا.

وبدأ التجاري القطري ثالث أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية محادثات في ديسمبر كانون الأول مع أناضولو هولدنج لشراء الحصة في البنك ساعيا لإبرام أول استحواذ له خارج منطقة الخليج.

وبلغت قيمة الحصة 460 مليون دولار حتى 31 ديسمبر.

وقال البنك القطري إنه سيدفع مثلي القيمة الدفترية في 30 يونيو حزيران 2013 مشيرا إلى أن القيمة الدفترية لالترناتف في 31 ديسمبر بلغت 585 مليون ليرة تركية (323.9 مليون دولار).

وتهتم البنوك الخليجية بدخول السوق التركية -وهي واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموا- في اطار سعيها لتنويع أنشطتها في ظل احتدام المنافسة في السوق المحلية.

ولأن الجهات الرقابية التركية تتبع سياسة صارمة في منح التراخيص المصرفية فقد أصبحت الاستحواذات هي الأسلوب المفضل لأغلب الأطراف المهتمة.

وأصبح بنك عوده اللبناني أول بنك يحصل على ترخيص مصرفي في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات حينما حصل على موافقة الجهات الرقابية العام الماضي.