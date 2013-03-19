تقرير: فائض ميزانية الكويت قد يصل 51 مليار دولار في 2012-2013

الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - توقع تقرير أصدره بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء أن تحقق الكويت عضو منظمة أوبك فائضا في ميزانيتها العامة قد يصل إلى 14.4 مليار دينار (50.7 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2012-2013.

وقال البنك إن هذا الفائض قد يصل في حده الأدنى إلى 13 مليار دينار وذلك بناء على حسابات اعتمد فيها سعر 107 دولارات لبرميل النفط الكويتي على مدى فترة الميزانية التي لم يبقى سوى شهر واحد على نهايتها.

وتوقع أن يقل الإنفاق الفعلي بنسبة عشرة إلى 15 بالمئة عن مستواه المعتمد في الميزانية موضحا أن هذا الفائض المحسوب في الميزانية سيكون قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقررت الحكومة الكويتية في العام الماضي رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 بالمئة بدلا من عشرة بالمئة في موازنة 2012-2013.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وتقوم باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.