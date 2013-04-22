بورصتا الإمارات عند أعلى مستوى في عدة سنوات وسهم بترورابغ يتراجع

من ديفيد فرنش

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت بورصتا الإمارات إلى أعلى مستوياتهما في عدة أعوام في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج الربع الأول من العام بينما هبط سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية بعد تكبدها خسائر كبيرة في الربع الأول وتحذيرها من نتائج الربع الثاني.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة اليوم الاثنين إلى 1986 نقطة وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول عام 2009.

وكان سهم بنك دبي الإسلامي هو الداعم الأكبر للسوق حيث قفز 5.9 بالمئة بينما أضاف سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة.

وفي العاصمة الإماراتية حقق المؤشر العام لسوق أبوظبي أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من عامين مرتفعا 1.8 بالمئة إلى 3153 نقطة. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2009.

وساهمت البنوك في هذا الارتفاع حيث عاود سهم بنك الخليج الأول الارتفاع فوق 15 درهما بعد زيادته 3.8 بالمئة اليوم. وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.1 بالمئة كما زاد سهم بنك أبوظبي الوطني 0.9 بالمئة.

وفي السعودية هبط سهم بترورابغ بالنسبة القصوى بعدما تكبدت الشركة خسائر قدرها 658.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول مقارنة مع أرباح صافية بلغت 115.8 مليون قبل عام وحذرت من أن نتائجها في الربع الثاني قد تتأثر سلبا بإغلاق وحدتها الخاصة بتكسير الميثان لمدة 12 يوما للصيانة.

وأغلق سهم الاتصالات السعودية متراجعا 0.5 بالمئة بعد نتائج فصلية جاءت أقل كثيرا من توقعات المحللين.