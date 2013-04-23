مقابلة-بورصة تونس تتوقع طفرة هذا العام مع ارتفاع وتيرة الإدراجات

من طارق عمارة

تونس 23 أبريل نيسان (رويترز) - قال المدير العام لبورصة تونس إنه يتوقع أن تحقق البورصة طفرة هذا العام بفضل تسارع وتيرة الإدراجات لكنه دعا الحكومة لدعم السوق المالية عبر إدراج الشركات الحكومية الكبرى لجذب مستثمرين أجانب.

وقال محمد بيشيو في مقابلة مع رويترز أجريت في مكتبه أمس الاثنين "أنا متفائل ..البورصة التونسية ستحقق اقلاعها الحقيقي هذا العام بسبب نسق الادارجات هذا العام وأتوقع ارتفاعا لكل المؤشرات."

وتضم البورصة 60 شركة مدرجة لكن بيشيو قال ان عدد الشركات المدرجة سيرتفع الى 75 بنهاية هذا العام. ولم تدرج ببورصة تونس العام الماضي سوى شركتين.

وقال بيشيو ان السنة الحالية ستشهد إدراج 15 شركة في قطاعات مختلفة من بينها شركات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والنسيج. وفي وقت سابق هذا العام ادرجت ثلاث شركات.

وتوقع أن يتعافى مؤشر "توناندكس" من تداعيات الازمة السياسية التي هزت البلاد في العامين الاخيرين.

وسجل مؤشر البورصة هبوطا بنسبة ثلاثة بالمئة في 2012 متأثرا بهجوم آلاف السلفيين على السفارة الامريكية في سبتمبر أيلول الماضي.

وسجل المؤشر انتكاسة جديدة في أوائل العام الحالي متأثرا باغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير شباط.