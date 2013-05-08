قطر للبترول تنوي طرح وحدات للاكتتاب العام في المدى الطويل

الدوحة 8 مايو أيار (رويترز) - قال حسين العبد الله عضو المجلس التنفيذي لقطر القابضة الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي اليوم الأربعاء إن قطر للبترول المملوكة للدولة تعتزم طرح أسهم في أربع وحدات للاكتتاب العام خلال السنوات المقبلة.