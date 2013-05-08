تركيا تجري محادثات مع بورصة لندن وناسداك بشأن شراكة في البورصة

اسطنبول 8 مايو أيار (رويترز) - قال علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الأربعاء إن بلاده تجري محادثات مع بورصتي لندن وناسداك بشأن شراكة استراتيجية محتملة مع بورصة اسطنبول.

وتعمل تركيا على دمج بورصة الاوراق المالية مع بورصة الذهب وبورصة المشتقات في "بورصة اسطنبول" وهي خطوة مهمة في إطار مساعي الحكومة لخصخصة الشركة وتأسيس مركز مالي اقليمي.

وقال باباجان للصحفيين في مؤتمر في اسطنبول "نجري محادثات مع لندن وناسداك من أجل شراكة مع بورصة اسطنبول."