مقدمة 1-قطر للبترول تنوي طرح وحدات للاكتتاب العام في المدى الطويل

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الدوحة 8 مايو أيار (رويترز) - قال حسين العبد الله عضو المجلس التنفيذي لقطر القابضة الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي اليوم الأربعاء إن قطر للبترول المملوكة للدولة تعتزم طرح أسهم في أربع وحدات للاكتتاب العام خلال السنوات المقبلة.

وقال العبد الله "توجد أربع شركات لدى قطر للبترول جاهزة الآن للإدراج في بورصة قطر."

وأبلغ الصحفيين لاحقا "سيكون هذا في الأعوام المقبلة." وقال عندما سئل عن قيمة عمليات الطرح "حوالي 50 مليار دولار في المجمل."

وأحجم عن تحديد أسماء الشركات.

كانت طر قالت في ابريل نيسان إن الدوحة للاستثمار العالمي وهي شركة استثمار جديدة رأسمالها 12 مليار دولار مدعومة بأصول من الصندوق السيادي ستطرح أسهما في مايو أيار في إطار خطة الدولة لاقتسام الثروة مع المواطنين والمؤسسات المحلية.

ورفض العبد الله في تصريحاته اليوم تحديد موعد للطرح ويعتقد المتعاملون أنه قد يؤجل لما بعد شهر مايو.

وأضاف العبد الله دون ذكر تفاصيل "من الصعب تحديد موعد. تجري مناقشات مع هيئة السوق."

وقال بنك بروة المملوك جزئيا لإحدى وحدات صندوق الثروة السيادي إنه ينوى جمع 2.05 مليار ريال (563 مليون دولار) من خلال طرحين للأسهم أحدهما طرح عام في بورصة الدوحة.