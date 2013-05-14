بورصتا الامارات تسجلان مستويات قياسية جديدة

من نادية سليم

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - سجلت بورصتا دبي وأبوظبي مستويات مرتفعة جديدة في عدة سنوات اليوم الثلاثاء مما أجل موجة بيع متوقعة لجني الأرباح بعدما أعطت الأرباح القوية دفعة للاتجاه الصعودي في حين هبطت سوقا السعودية ومصر.

وارتفعت اسهم البنوك في دبي حيث قفز سهم بنك دبي الإسلامي 5.8 بالمئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 54.7 بالمئة. واستكمل البنك تبادل أسهم في صفقة الاستحواذ على شركة تمويل بواقع عشرة أسهم جديدة من البنك مقابل كل 18 سهما في تمويل وذلك حسبما أعلنه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين لدى جلف منا للاستثمارات "التوقعات قوية لعام 2013 بعد اندماج بنك دبي الإسلامي مع تمويل - سينتج عن ذلك خفض تكلفة الاقراض وزيادة القدرة التنافسية في مجال الإقراض العقاري.

"السهم أيضا رخيص من حيث التقييمات مقارنة مع بنوك أبوظبي التي شهدت صعودا قويا هذا العام."

وزاد سهم العربية للطيران 0.9 بالمئة. وأعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة عن زيادة نسبتها 20 بالمئة في صافي أرباحها للربع الأول من العام على اساس سنوي بدعم من زيادة الايرادات بنسبة 22 في المئة.

وقال رضا جمعة مدير المحافظ المالية في بنك المشرق في دبي ان النتائج ايجابية واظهرت احتمالات النمو بالنسبة للشركة في المدى المتوسط.

وارتفع سهم العربية للطيران 31.7 في المئة منذ بداية العام.