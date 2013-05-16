مقدمة 1-الحكمة للأدوية ترفع توقعاتها لإيرادات 2013

(لإضافة تعليق الرئيس التنفيذي وتفاصيل)

16 مايو أيار (رويترز) - رفعت شركة الحكمة للأدوية الأردنية توقعاتها للإيرادات السنوية قائلة إن المضاد الحيوي دوكسيسيلين يحقق إيرادات تفوق توقعاتها مما دفع أسهمها للارتفاع خمسة بالمئة.

وقالت الشركة التي أنشئت عام 1978 إنها استطاعت الاستفادة من نقص للأدوية في الولايات المتحدة إذ اضطر عدد من مصنعي الأدوية التي انتهت براءات اختراعها لخفض الطاقة الإنتاجية تحت تأثير التدقيق الشديد للهيئات التنظيمية.

وذكرت الحكمة المدرجة في بورصة لندن أنها تتوقع ارتفاع إيرادات المجموعة نحو 13 بالمئة في 2013 بعد أن كانت تتوقع نموها نحو عشرة بالمئة.

وحققت الحكمة إيرادات قدرها 1.11 مليار دولار في 2012 وساهمت الأدوية التي انتهت براءات اختراعها بمبلغ 103.7 مليون دولار بينما ساهمت أدوية الحقن بمبلغ 470 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها مازالت تتوقع نموا في خانة العشرات لإيرادات أدوية الحقن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سعيد دروزة "المساهمة الكبيرة للدوكسيسيلين في الربع الأول من 2013 تتيح لنا تغطية التكلفة الكبيرة لإصلاح عمليات إنتاج الأدوية التي انتهت براءات اختراعها."

وأوقفت الشركة الإنتاج التجاري في مصنعها في إيتونتاون بولاية نيوجيرزي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لضمان الامتثال لقواعد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وقالت الحكمة إنها تتوقع أن تسجل وحدة الأدوية التي انتهت براءات اختراعها تكاليف غير متكررة للإصلاحات وتخفيضات لقيمة المخزونات تتراوح بين 25 و30 مليون دولار في العام بأكمله.