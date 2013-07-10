ارتفاع صافي ربح بنك قطر الوطني 23.8% في الربع/2

وتشير حسابات لرويترز إلى أن البنك الذي أنجز الاستحواذ على الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال مقابل ملياري دولار في مارس اذار حقق ربحا صافيا قدره 2.6 مليار ريال (714 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 2.1 مليار ريال قبل عام.