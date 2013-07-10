مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح بنك قطر الوطني 23.8% في الربع/2

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الدوحة 10 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء نمو صافي أرباح الربع الثاني بنسبة 23.8 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين.

وتشير حسابات لرويترز إلى أن البنك الذي أنجز الاستحواذ على الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال مقابل ملياري دولار في مارس اذار حقق ربحا صافيا قدره 2.6 مليار ريال (714 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 2.1 مليار ريال قبل عام.

وقال البنك في بيان إن صافي ارباح النصف الأول بلغ 4.7 مليار ريال بزيادة 15.1 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ربحا صافيا 2.4 مليار ريال في المتوسط في الربع الثاني.

وقال البيان إن إجمالي الأصول ارتفع 30.4 بالمئة مقارنة مع يونيو حزيران 2012 إلى 431 مليار ريال مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ البنك.

وزادت القروض والسلف 26.3 بالمئة إلى 296 مليار ريال وبلغت القروض المتعثرة 1.5 بالمئة من إجمالي القروض.

وقال بنك قطر الوطني المملوك بنسبة 50 بالمئة لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد وتبلغ قيمته السوقية نحو 26 مليار دولار إنه حصل على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لفتح مكتب تمثيلي في الصين.