بنك ظفار العماني يعتزم إجراء محادثات اندماج مع بنك صحار

دبي 16 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك ظفار ثاني أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء إنه سيبدأ محادثات مع بنك صحار بشأن اندماج محتمل.

وأضاف البنك في إشعار للبورصة أن أي صفقة اندماج تتوقف على رغبة بنك صحار ونتائج الفحص الفني وموافقة المساهمين في كلا البنكين وموافقة الهيئة التنظيمية.

ونفى بنك صحار في فبراير شباط تلقي أي اقتراحات اندماج من بنوك أخرى بما فيها بنك ظفار ردا على تقارير صحفية محلية.