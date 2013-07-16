Sat 24 Dec 2016 | 19:13 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بنك ظفار العماني يعتزم إجراء محادثات اندماج مع بنك صحار

Tue Jul 16, 2013 6:11am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 16 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك ظفار ثاني أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء إنه سيبدأ محادثات مع بنك صحار بشأن اندماج محتمل.

وأضاف البنك في إشعار للبورصة أن أي صفقة اندماج تتوقف على رغبة بنك صحار ونتائج الفحص الفني وموافقة المساهمين في كلا البنكين وموافقة الهيئة التنظيمية.

ونفى بنك صحار في فبراير شباط تلقي أي اقتراحات اندماج من بنوك أخرى بما فيها بنك ظفار ردا على تقارير صحفية محلية.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 