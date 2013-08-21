مشروع مشترك لسيمبكورب يطرح أسهما في عمان بقيمة 135 مليون دولار

سنغافورة 21 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية اليوم الأربعاء إن مشروعا مشتركا يملك ويدير مشروع محطة كهرباء ومياه بقيمة مليار دولار في سلطنة عمان سيقوم بطرح عام أولي للأسهم الأسبوع القادم لجمع نحو 172.2 مليون دولار سنغافوري (135 مليون دولار).

وستطرح شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء 33.4 مليون سهم عادي قائم للبيع وهو ما يمثل 35 في المئة من رأس المال المصدر بسعر 1.59 ريال عماني أو نحو 5.17 دولار للسهم. ومن المنتظر إطلاق الطرح العام الأولي للأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية في 28 أغسطس آب.

وتملك سيمبكورب للمنافع العامة وهي إحدى وحدات سيمبكورب للصناعات حاليا حصة قدرها 60 في المئة في المشروع المشترك بينما تملك مؤسسة عمان للاستثمار حصة تبلغ 35 في المئة وبي.دي.سي.سي للاستثمار ومقرها البحرين خمسة في المئة.

وبعد الإدراج ستبلغ حصة سيمبكورب 40 في المئة وحصة مؤسسة عمان 21.9 في المئة وحصة بي.دي.سي.سي 3.1 في المئة.