قطر القابضة تشتري حصة نيويورك يورونكست في بورصة قطر

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت بورصة قطر في بيان اليوم الثلاثاء إن قطر القابضة الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار قد اشترت حصة نيويورك يورونكست البالغة 12 بالمئة في البورصة.

وبهذه الصفقة التي لم تعلن قيمتها تصبح قطر القابضة المالك الوحيد لبورصة قطر التي تدير سوق الأوراق المالية في البلاد.

كان جهاز قطر للاستثمار وقع اتفاق شراكة استراتيجية مع نيويورك يورونكست في يونيو حزيران 2009 لتطوير بورصة قطر وتحويلها إلى سوق عالمية المستوى وقال البيان إن شراء حصة يورونكست يتزامن مع تحقيق أهداف الشراكة.