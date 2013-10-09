مقدمة 1-صافي ربح بنك مسقط يرتفع 10% في الربع/3

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دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - اظهرت حسابات رويترز اليوم الأربعاء أن صافي أرباح بنك مسقط أكبر بنوك عمان تجاوزت توقعات المحللين في الربع الثالث مسجلة زيادة 10.1 في المئة.

وسجل البنك أرباحا فصلية 39.4 مليون ريال (102.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 35.8 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع سبعة محللين في استطلاع اجرته رويترز ان يبلغ صافي الربح في الربع الثالث 37.8 مليون ريال.

وذكر البنك في بيان لبورصة مسقط انه سجل أرباحا صافية 102.5 مليون ريال في أول تسعة أشهر مقارنة مع 104.2 مليون ريال قبل عام.

ويمكن ارجاع انخفاض صافي الربح في تسعة أشهر إلى تخصيص 15 مليون ريال مقابل خسائر تشغيل في الربع الأول مرتبطة بأكبر عملية احتيال الكترونية في التاريخ.

وذكر بنك مسقط انه "يعمل حاليا على استرداد الخسائر المالية الناجمة عن عملية الاحتيال" وتعهد بابلاغ السوق بأي مستجدات جوهرية في هذا الشأن وهو نفس الرسالة التي اعلنها في نهاية الربع الثاني في يوليو تموز.

وذكرت المتحدة للاوراق المالية في فبراير شباط ان المبلغ يوازي نحو 10.5 في المئة من الارباح المتوقعة لبنك مسقط في العام الجاري.