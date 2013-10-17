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تغطية 96% من إصدار حقوق لجلفار العمانية

Thu Oct 17, 2013 7:00am GMT
 
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دبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات العمانية إن طلبات الاكتتاب غطت 96 بالمئة من إصدار حقوق أفضلية لشراء أسهم جديدة وحققت حصيلة قدرها 13.29 مليون ريال (34.5 مليون دولار).

وقد عرضت الشركة 49.50 مليون سهم للبيع بسعر 0.28 ريال للسهم للمساهمين الحاليين وتلقت طلبات للاكتتاب في 47.47 مليون سهم. وقبل إصدار حقوق الأفضلية كان عدد الأسهم المصدرة لجلفار 330 مليون سهم.

وجرى اخر تداول على سهم جلفار بسعر 0.316 ريال في البورصة العمانية.

وذكرت جلفار أن حصيلة الاصدار ستعزز الموازنة العامة للشركة وتدعم النمو.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
 