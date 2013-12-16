أسهم أوروبا تعاود التراجع قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

باريس 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني ومراهنات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ تقليص إجراءات التحفيز خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وفي الساعة 0808 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.14 بالمئة إلى 1240.99 نقطة مواصلا انخفاضه الحاد المستمر منذ أسبوعين.

وأظهرت بيانات أمريكية في الفترة الأخيرة نمو الوظائف ومبيعات التجزئة والخدمات والناتج وهو ما يغذي - مع اتفاق الميزانية المهم في واشنطن الأسبوع الماضي - التكهنات بأن مجلس الاحتياطي سيعلن يوم الأربعاء بدء خفض مشتريات السندات التي تبلغ 85 مليار دولار شهريا.

ودفع ذلك المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح في الأصول عالية المخاطر والتي استفادت بقوة من السيولة الضخمة التي ضخها البنك المركزي. وارتفع يوروفرست 300 بنسبة 15 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني لكنه تراجع نحو 4.8 بالمئة منذ ذلك الحين.

وتأثرت المعنويات سلبا ببيانات تشير إلى تباطؤ نمو القطاع الصناعي الصيني العملاق إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في ديسمبر كانون الأول.

وسارت أسهم الاتصالات عكس الاتجاه وارتفع سهم دويتشه تليكوم ثلاثة بالمئة مدعوما بتوقعات لمزيد من الدمج في القطاع بعد تقارير بأن سبرنت الأمريكية تدرس الاستحواذ على منافستها تي-موبايل يو.اس.