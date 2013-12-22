مصحح-وحدة لقطر للبترول تبيع أسهما بقيمة 880 مليون دولار في يناير

(لتصحيح سعر طرح السهم إلى 10 ريالات من 19 ريالا)

الدوحة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير المالية القطري اليوم الأحد إن شركة مسيعيد‎ للبتروكيماويات القابضة وهي وحدة لشركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة قطر للبترول ستقوم بطرح عام أولي قيمته 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار) في السوق المحلية في يناير كانون الثاني.

وسيكون هذا أول طرح أولي بسوق الأسهم القطرية - التي تضررت بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية - منذ 2010.

وسيقتصر حق الاكتتاب في الأسهم على المواطنين القطريين. وقال الوزير علي شريف العمادي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الطرح إن العملية ستجري في الفترة من 31 ديسمبر كانون الأول إلى 21 يناير كانون الثاني ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في فبراير شباط.

وتطرح الأسهم بسعر 10 ريالات للسهم وتعادل النسبة المعروضة للبيع 26 بالمئة من الشركة.