مقدمة 1-قطر تطرح شركة للاكتتاب العام للمرة الأولى منذ 2010

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من آمنة بكر

الدوحة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤولون اليوم الأحد إن مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي وحدة لشركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة قطر للبترول ستقوم بطرح عام أولي قيمته 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار) بالسوق المحلية الشهر القادم.

وسيكون هذا أول طرح أولي بسوق الأسهم القطرية منذ 2010 بعد نضوب الإصدارات بسبب الأزمة المالية العالمية.

وترغب السلطات في إنعاش عمليات الطرح الأولي كأداة لتحويل قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى مركز مالي إقليمي ولإشراك المواطنين في الثروة.

وقال وزير الطاقة والصناعة محمد صالح السادة خلال مؤتمر صحفي "نشجع المواطنين على المشاركة في هذا الاستثمار وأيضا انتظار فرص أخرى قادمة."

وقال إن قطر تعتزم القيام بعمليات طرح عام أولي قيمتها 50 مليار ريال في سوق الأسهم المحلية على مدى الأعوام العشرة المقبلة. ويبلغ عدد سكان البلد العربي الخليجي نحو 2.1 مليون نسمة وعدد المواطنين حوالي 250 ألفا.

وقال وزير المالية علي شريف العمادي إن طرح أسهم مسيعيد - المفتوح للموطنين فقط - سيجري في الفترة من 31 ديسمبر كانون الأول إلى 21 يناير كانون الثاني ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في فبراير شباط.