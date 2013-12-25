الأسواق التركية ترتفع بعد تعهد البنك المركزي بدعم الليرة

اسطنبول 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت الأسواق المالية التركية اليوم الأربعاء بعد تعهد البنك المركزي بدعم الليرة التي تعرضت لضغوط شديدة بسبب فضيحة فساد وقلق بشأن عجز ميزان المعاملات الجارية.

وتعهد البنك المركزي بطرح مبلغ ضخم في عطاءات العملة الصعبة لا يقل عن ستة مليارات دولار حتى نهاية يناير كانون الثاني وهو ما ساعد على تخفيف ردود الفعل على تحقيق في مزاعم فساد. واستقال وزيران من الحكومة التركية اليوم الأربعاء بعد اعتقال نجليهما.

وباع البنك المركزي 450 مليون دولار في عطاء العملة الدوري أمس الثلاثاء. وقال ارديم باشتشي محافظ البنك في مؤتمر صحفي أمس إن البنك سيبيع ما لا يقل عن 450 مليون دولار يوميا حتى نهاية 2013 بإجمالي ثلاثة مليارات دولار على الأقل حتى نهاية العام.

وأضاف أن البنك سيبيع ثلاثة مليارات دولار أخرى حتى نهاية يناير كانون الثاني.

وارتفع سعر العملة التركية إلى 2.0642 ليرة للدولار بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش من 2.0786 ليرة في أواخر تعاملات أمس. وكانت العملة قد سجلت أدنى مستوى في تاريخها عند 2.0983 ليرة مقابل الدولار يوم الجمعة.

وانخفض عائد السندات العشرية القياسية إلى 9.85 بالمئة من 10.09 بالمئة في اليوم السابق.