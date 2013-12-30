الكهرباء الأردنية تحدد موعدا جديدا لاجتماع غير عادي للمساهمين

عمان 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الكهرباء الأردنية اليوم الاثنين إنها حددت يوم السابع من يناير كانون الثاني المقبل للاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة بعد عدم اكتمال النصاب في الاجتماع السابق يوم السبت الماضي.

كانت الشركة دعت لاجتماع غير عادي اطلاع المساهمين على تفاصيل المفاوضات مع الحكومة لتصفية حقوق امتياز ومنح رخصة مدتها 20 عاما لتوزيع الكهرباء.

وكانت الكهرباء الأردنية تعمل ضمن امتياز انتهى في العام الماضي بدخول شركات منافسة لتقوم الحكومة بعد ذلك بمنحها رخصا مؤقتة مرتين بنفس شروط الامتياز مدة كل منها ستة أشهر.