ناسداك تقول ستشتري 5% في بورصة اسطنبول

31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة ناسداك أو.ام.اكس اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا تشتري بموجبه حصة تبلغ خمسة بالمئة في بورصة اسطنبول مع خيار لشراء اثنين بالمئة إضافية في مرحلة لاحقة.

وقد يشمل مسار التعاون بين الطرفين في المستقبل قيام بورصة اسطنبول بشراء حصة أقلية في ناسداك أو.ام.اكس.