Sat 24 Dec 2016 | 19:02 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ناسداك تقول ستشتري 5% في بورصة اسطنبول

Tue Dec 31, 2013 11:27am GMT
 
[-] نص [+]

31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة ناسداك أو.ام.اكس اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا تشتري بموجبه حصة تبلغ خمسة بالمئة في بورصة اسطنبول مع خيار لشراء اثنين بالمئة إضافية في مرحلة لاحقة.

وقد يشمل مسار التعاون بين الطرفين في المستقبل قيام بورصة اسطنبول بشراء حصة أقلية في ناسداك أو.ام.اكس.

وأوضحت المجموعة أن هدف اتفاق الشراكة هو بناء مركز لأسواق المال بمنطقة أوراسيا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 