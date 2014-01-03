تقرير: صناديق الأسهم تجذب تدفقات استثمارية قياسية في 2013

نيويورك 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من تقرير الأبحاث العالمية لبنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة أن صناديق الأسهم في أنحاء العالم جذبت تدفقات سيولة جديدة 4.4 مليار دولار في اسبوع حتى الأول من يناير كانون الثاني لترتفع التدفقات الاجمالية في 2013 إلى مستوى قياسي يبلغ 251 مليار دولار.

والتدفقات المالية في العام الماضي هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 2002.

وأظهرت البيانات أن الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالأسهم الأمريكية جذبت 2.8 مليار دولار خلال ذلك الأسبوع ليرتفع اجمالي ما جذبته تلك الصناديق إلى نحو 115 مليار دولار في 2013.

وشهدت صناديق السلع الأولية - التي تحوز الذهب بشكل أساسي - تدفقات خارجة قيمتها 800 مليون دولار خلال الأسبوع ليرتفع إجمالي التدفقات الخارجة منها خلال 2013 إلى مستوى قياسي ايضا يبلغ 46.1 مليار دولار.

وشهدت صناديق السندات في أنحاء العالم تدفقات خارجة أيضا قيمتها 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع لتحقق تلك الصناديق تدفقات جديدة قليلة تبلغ 1.4 مليار دولار خلال 2013.