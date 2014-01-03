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إيني تبدأ يوم الاثنين برنامجا لإعادة شراء أسهم قيمته 8 مليارات دولار

Fri Jan 3, 2014 7:57pm GMT
 
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ميلانو 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة ايني النفطية الايطالية العملاقة إنها ستبدأ يوم الاثنين برنامجا لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار).

ويغطي البرنامج نحو 10 بالمئة من رأس المال المساهم به في الشركة.

وهذا الاجراء مرتبط بعملية معقدة تهدف للحفاظ على حصة الدولة المسيطرة في الشركة بعدما قالت الحكومة العام الماضي إنها ستبيع ثلاثة بالمئة من الشركة في 2014 للمساعدة في كبح الدين العام الهائل للدولة وهو رابع أكبر دين عام في العالم.

وتسيطر الخزانة على 4.34 بالمئة من أسهم إيني وبنك كاسا ديبوزيتي اي بريستيتي الحكومي على 25.76 بالمئة لتبلغ الملكية الاجمالية للدولة 30.1 بالمئة.

وإذا زادت الحصة عن هذه النسبة فإن قواعد البورصة تلزم الحكومة بتقديم عرض استحواذ على الشركة في حين أن انخفاضها سيقلص التوزيعات النقدية للحكومة.

وقالت ايني اليوم إنها تملك 0.31 بالمئة من أسهمها حاليا.

(الدولاري = 0.7346 يورو)

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 