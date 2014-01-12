مقدمة 2-المالكي يحذر الأكراد من خفض التمويل إذا صدروا النفط إلى تركيا

(لإضافة اقتباسات وخلفية واستدعاء القنصل التركي وتوقع وصول وفد كردي)

من سؤدد الصالحي واليستير ليون

بغداد 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأحد بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل إذا واصل الأكراد مساعيهم لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد.

وقالت حكومة إقليم كردستان الاسبوع الماضي إن الخام بدأ يتدفق إلى تركيا ومن المتوقع بدء الصادرات في نهاية هذا الشهر ثم تتزايد في فبراير شباط ومارس اذار.

وقال المالكي لرويترز في مقابلة إن هذه "مخالفة دستورية لن نسمح بها ابدا لا للاقليم ولا للحكومة التركية."

وأكد المالكي إصرار بغداد على اختصاص الحكومة المركزية وحدها بسلطة إدارة موارد الطاقة العراقية.

وأضاف المالكي "تركيا عليها ان لا تتدخل في مسألة تمس السيادة العراقية."

وتختلف الحكومة المركزية والأكراد حول تفسير الدستور واقتسام إيرادات النفط. وحددت حصة الأكراد بنسبة 17 بالمئة بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 لكن الأكراد يشكون كثيرا من أنهم يحصلون على أقل من هذه النسبة.