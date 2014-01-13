اجتماع عاجل لمجلس إدارة جلفار العمانية بعد إدانة مسؤولين في قضية فساد

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات العمانية اليوم الإثنين إن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعا عاجلا لبحث خطط رامية إلى ضمان عدم تأثر عملياتها بالحكم القضائي الذي صدر أمس الأحد بحق اثنين من موظفيها في قضية فساد.

وقضت محكمة عمانية بسجن كل من محمد علي العضو المنتدب لدى جلفار وعبد المجيد نوشاد مدير تطوير الأعمال السابق بالشركة ثلاثة أعوام وعامين وتغريمهما 600 ألف ريال (1.56 مليون دولار) و200 ألف ريال على الترتيب.

وهذا هو الحكم الأول في قضية تتضمن ما يزيد على 20 مسؤولا حكوميا وتنفيذيا من قطاع النفط العماني وقطاعات أخرى ذات صلة يحاكمون بتهمة تقديم أو تلقي رشى مقابل الحصول على عقود معظمها في مشروعات بنية تحتية.

وقالت جلفار في بيان إلى البورصة اليوم الاثنين "سيعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعا عاجلا للمجلس لدراسة الوضع وصياغة خطة عمل عاجلة لضمان ألا تتأثر عمليات الشركة بحكم المحكمة الابتدائية المذكور."

وأضاف البيان أن محامي الدفاع "سوف يستأنفون هذا الحكم".

وهبط سهم جلفار في بداية التعاملات متراجعا 6.5 بالمئة في الساعة 0619 بتوقيت جرينتش.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)