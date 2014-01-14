مقدمة 1-أرباح بنك قطر الوطني ترتفع 13.7% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل)

الدوحة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج نموا بنسبة 13.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي مع استفادته من الازدهار الاقتصادي في البلاد لكن الأرباح جاءت منخفضة قليلا عن توقعات المحللين.

وأظهرت حسابات رويترز من بيانات البنك أن قطر الوطني حقق ربحا صافيا قدره 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) في آخر ثلاثة أشهر من عام 2013.

ويقارن ذلك مع 2.11 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2012.

وكان محللون قد توقعوا ارتفاع صافي الربح 17.5 بالمئة إلى 2.48 مليار ريال في المتوسط.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن أرباح العام بأكمله بلغت 9.5 مليار ريال بزيادة 13.7 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وقطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم ومن المنتظر أن تنفق مليارات الدولارات على البنية التحتية وهي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدمة لعام 2022.

وبينما هبط إجمالي نمو إقراض البنك إلى أدنى معدلاته في عامين ونصف العام إلا أنه لا يزال مرتفعا 12.3 في المئة على أساس سنوي بحسب بيانات المصرف المركزي.