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بورصة قطر تدرج أسهم مسيعيد للبتروكيماويات يوم 26 فبراير

Tue Feb 18, 2014 5:12pm GMT
 
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الدوحة 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت بورصة قطر اليوم الثلاثاء إنها قررت قبول أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة - وهي إحدى وحدات قطر للبترول المملوكة للدولة - للتداول في السوق اعتبارا من يوم الأربعاء 26 فبراير شباط.

وقال وزير الخارجية القطري في وقت سابق إن الأجانب الذين يشكلون غالبية سكان قطر سيسمح لهم بشراء ما يصل إلى 15 في المئة من أسهم مسيعيد في السوق الثانوية.

وفي وقت سابق هذا العام جمعت مسيعيد 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار) في أول طرح عام أولي تشهده سوق الأسهم القطرية منذ 2010 وكان الطرح مفتوحا للقطريين فقط.

وقالت البورصة إن أسهم مسيعيد ستدرج ضمن القطاع الصناعي برمز ‭MPHC ‬.

وتملك مسيعيد حصصا في مشروعات مشتركة لإنتاج الكيماويات ومن بين شركائها شيفرون فيليبس كيميكال الأمريكية.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 