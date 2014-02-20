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وكالة: الحكومة تبدأ بيع 19% من عمانتل الأسبوع القادم

Thu Feb 20, 2014 11:19am GMT
 
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دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - نقل تقرير لوكالة الأنباء العمانية عن مسؤول حكومي قوله إن سلطنة عمان ستبدأ بيع حصة نسبتها 19 بالمئة في محتكر قطاع الاتصالات السابق الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) الأسبوع القادم.

وقال سعود بن ناصر الشكيلي الأمين العام للضرائب في وزارة المالية إن الحكومة ستبيع 142.5 مليون من أسهم عمانتل لتقلص حيازتها إلى 51 بالمئة من 70 بالمئة.

ويباع نصف تلك الأسهم في مرحلة أولى تبدأ الأسبوع القادم. والحد الأدنى للاكتتاب مليونا سهم والمرحلة مفتوحة للأفراد العمانيين والمؤسسات حسبما ذكر تقرير الوكالة الرسمية.

وأضاف التقرير أن مرحلة ثانية وأخيرة لبيع باقي الأسهم ستفتح للمستثمرين الأفراد العمانيين من نهاية مارس آذار.

وبحسب بيانات لرويترز تبلغ القيمة السوقية لعمانتل نحو 3.05 مليار دولار أي أن حصة تبلغ 19 بالمئة تساوي حوالي 579 مليون دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 