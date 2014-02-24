هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عضو كامل في "ايوسكو"

رام الله (الضفة الغربية) 24 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤولون فلسطينيون اليوم الاثنين إن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حصلت على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية المشرفة على أسواق المال (ايوسكو).

وقالت عبير عودة المدير العام للهيئة في مؤتمر صحفي في رام الله "أصبحنا الدولة رقم 124 ضمن الأعضاء الحاصلين على العضوية الكاملة لمنظمة الايوسكو على مستوى العالم كما اننا الدولة واحد بعد المئة الموقعة على مذكرة التعاون المشترك متعدد الاطراف‭‭."

وأضافت "التوقيع على مذكرة التعاون يضمن تعاون الدول الاعضاء في تبادل المعلومات والتعاون المشترك بما يمنع الغش والتلاعب في الاسعار او التداول بناء على معلومات داخلية."

وقال أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين "هذه الخطوة تسهل جدا عملية التسويق لبورصة فلسطين."

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الانضمام الى هذه المنظمة يؤكد ان قطاع الاوراق المالية الفلسطيني منظم حسب افضل الممارسات والضوابط لحماية المستثمرين المحليين والاجانب."

وتابع قائلا "نأمل ان يكون هذا الانجاز دافعا لمزيد من الثقة في نفوس المستثمرين والمتعاملين في البورصة الفلسطينية وحافزا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية."

وصرح عويضة لرويترز على هامش المؤتمر بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين حاليا 49 شركة ستنضم اليها واحدة اخرى الاسبوع القادم لتصبح القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة 3.5 مليار دولار.

واضاف ان الشركات المدرجة في السوق حققت العام الماضي صافي ارباح مجمعة بلغت 236 مليون دولار.