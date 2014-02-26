سهم مسيعيد للبتروكيماويات يقفز 400% في بداية تداوله في قطر
دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - قفز سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في قطر 400 بالمئة اليوم الأربعاء في أول عملية إدراج بسوق الأسهم القطرية منذ عام 2010 متجاوزا توقعات المحللين بفارق كبير.
وفتح السهم عند 50 ريالا أي بهامش كبير فوق سعر الطرح العام الأولي البالغ عشرة ريالات.
وجمعت مسيعيد التابعة لشركة قطر للبترول المملوكة للدولة 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار) من طرح أولي لحصة 26 بالمئة اقتصر الاكتتاب فيه على المستثمرين القطريين. وتملك الشركة حصصا في مشروعات لإنتاج البولي إيثيلين والصودا الكاوية ومنتجات كيماوية أخرى.
وفاق السعر الذي فتح به السهم تقديرات القيمة العادلة لكثير من المحللين بفارق كبير. كان أحمد شحادة رئيس إدارة التداول في كيو.ان.بي للخدمات المالية قال إن تقديرات سعر السهم تتراوح بين 18 و20 ريالا. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.